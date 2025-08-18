augusztus 18., hétfő

1 órája

Mi már tudjuk, milyen idő lesz kedden

Mutatjuk a keddi időjárás részleteit.

Kisalföld.hu

A holnapi időjárás előrejelzés szerint: igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel - írta a köpönyeg.hu.

Igazi strandidőt tartogat számunkra a holnapi időjárás. Fotó: Csapó Balázs

A holnapi időjárás Győrben

Győr időjárása a következőképpen alakul: a gomolyfelhők estére feloszlanak, éjjel többnyire derült lesz az ég. Holnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Hajnalra mérséklődik a légmozgás, holnap napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál, nagyobb városok belterületein magasabb értékeket mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 32 fok között várható - írta a met.hu.

 

