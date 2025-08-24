Időjárás
2 órája
Az egyik szomszédos országban már havazott
Nálunk sem tombol a kánikula, van azonban olyan szomszédos ország, ahol ennél sokkal durvább az időjárás. Ukrajnából havazást jelentettek.
A korábbi forróság után beköszöntött a hűvösebb idő. A Kárpátokban pedig már le is esett az első hó. Ukrajna területén havazás borzolja a kedélyeket – írja a Magyar Nemzet.
Havazás a Kárpátokban és a Havasalján
A kárpátaljai hegyi mentők jelentése szerint leesett az első hó a Kárpátokban. A hó a Hoverla melletti Zaroszljakban esett. Augusztus 24-én reggel a hőmérséklet +2 °C volt. Eső és jég is előfordult. A Havasalján is havazott – a hó beborította a csúcsot, ahol a csillagvizsgáló található.
Nálunk a következő napokban melegebb idő várható.
