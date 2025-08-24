Az egyik szomszédos országban már havazott

A korábbi forróság után beköszöntött a hűvösebb idő. A Kárpátokban pedig már le is esett az első hó. Ukrajna területén havazás borzolja a kedélyeket – írja a Magyar Nemzet.

Havazást jelentettek Ukrajnából. Fotó: illusztráció

Havazás a Kárpátokban és a Havasalján

A kárpátaljai hegyi mentők jelentése szerint leesett az első hó a Kárpátokban. A hó a Hoverla melletti Zaroszljakban esett. Augusztus 24-én reggel a hőmérséklet +2 °C volt. Eső és jég is előfordult. A Havasalján is havazott – a hó beborította a csúcsot, ahol a csillagvizsgáló található.

Nálunk a következő napokban melegebb idő várható.