Forróság és gomolyfelhők szombaton

Szombaton várható időjárás:

A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.