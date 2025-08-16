Időjárás
4 órája
Forróság és gomolyfelhők szombaton
Fotó: Shutterstock
Szombaton várható időjárás:
A ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal – írja előrejelzésében a koponyeg.hu.
