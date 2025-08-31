Mennyi eső eshet ma Győrben és Sopronban? Mi már tudjuk

Eső mosta Dunántúl. Sok eső esett pénteken délutántól Győr-Moson-Sopronban, de a szombat éjszaka volt a rekorder. Egyetlen nap alatt, szombat reggeltől vasárnap reggelig 42 milliméter csapadék hullott Sopronban, de a vármegye többi településén sem kevés: Mosonmagyaróvárott 21, Kisbodakon 30, Győrben 19 milliméter, Kajárpécen 35, Dörön 37, Kapuváron 23 milliméter. Voltak programok, amik elmaradtak, Ákos koncertjét azonban megtartották szombat este Győrben.

Eső jöhet még vasárnap

Mennyi eső várható még? Győrben vasárnap még eshet, folyamatosan érkeznek az esőfelhők fölénk több előrejelző modell szerint. Délelőtt 10-11 körül átvonul felettünk egy zivatarzóna. Kezdetben sok felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk esőre, záporra a térségben, 30-40 százak eséllyel, majd kora délutánra 15 százalékot. Viszont délután nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, és már több órára kisüt a nap. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Hajnalban 16, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ez következik hétfőn

Hétfőn már sok napsütésre számíthatunk, de az Északi-középhegység és az Alföld fölött időnként erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, a keleti, északkeleti tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon sokfelé élénk, az Alpokalján erős lesz a délies szél. Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. Kora reggelre 10 és 18 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

A Bakony csúcstartó

A Hungaromet adatai szerint az 1991-2020 közötti időszakban az augusztusi csapadék átlaga 59,5 mm volt. Néhány dunántúli településen ennek az adatnak a birtokában nagyon sok csapadék esett. A Bakonyban is számos helyen 50 mm feletti értékeket mértek, Bakonybél például 62 milliméternél jár. Kelet-Magyarország továbbra is száraz. A Balaton 20-22 fokos.