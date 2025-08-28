augusztus 28., csütörtök

Erős poros fuvallatok

15 perce

Egy valami biztosan nem lesz ma, mutatjuk a csütörtöki időjárást

Címkék#szaharai por#Időjáráselőrejelzés#HungaroMet Nonprofit Zrt#időjárás#hőmérséklet

Csütörtökön a déli szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Cikkünkben mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit.

Kisalföld.hu

Többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat –írja a HungaroMet. Nonprofit Zrt. előrejelzésében. Mutatjuk a csütörtöki időjárás részleteit.

csütörtöki időjárás csapadék forróság szél hőmérséklet szaharai por
Csütörtöki időjárás: délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szükség lesz a sok folyadékra.
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW achívum

Csütörtöki időjárás: kizárt a csapadék?

Ahogy az a HungaroMet időjárás előrejelzésében olvasható: csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.

A HungaroMet facebook oldala erős poros fuvallatra figyelmeztet. Mint írják: az előző hullámzó front áthaladásakor főként az északkeleti és északnyugati határ menti területek kaptak az égi áldásból, azonban pár nap alatt is sokat száradt a föld felső rétege. Csütörtökön a délies szelet nagy területen élénk, erős, sőt néhol az Észak-Dunántúlon viharos lökések is kísérik.  Ahol szárazabb a talaj, ott előfordulhatnak poros fuvallatok. A közlekedésben résztvevők akár átmeneti látásromlást is tapasztalhatnak.

A koponyeg.hu szerint igazi strandidőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

