Győr-Moson-Sopronban a júliusi átlagnál 50-80 százalékkal több esett

Ötven-hetven, olykor nyolcvan százalékkal és több eső esett júliusban az átlagosnál Győr-Moson-Sopronban. Győrben az átlagos júliusi csapadék 63,4 milliméter, közölte lapunkkal Berecz Péter győri amatőr meteorológus. Főleg a vármegye északi, észak-nyugati része kapott sok csapadékot.

Csapadékos július, de néhány kilométeren is nagy eltérés.

Fotó: Molcsányi Máté

A rekorder Mosonmagyaróvár lett, ahol egy nap alatt nagyjából 65 milliméter esett. Ahogy megyünk dél felé, illetve keletre, egyre kevesebb. De összességében is elmondható, hogy Győr-Moson-Sopronban esett a legtöbb csapadék. Júliusban a keletre eső országrész továbbra is csapadékszegény. Valójában csak egy-egy ponton tudta fölvenni hazánk többi tája a térségünkkel a versenyt (Záhonyban, illetve Biharkeresztesnél egy-egy foltban esett még sok a határnál) a többi részen jóval kevesebb, mint nálunk. Érdekesség, hogy néhány kilométeren is nagy lehet az eltérés. Például legutóbb Győr belvárosában 13,6 milliméter esett, a tőle néhány kilométerrel lévő káptalandombi állomáson a csapadékmérő viszont csak 8,7 millimétert mutatott, ettől hat kilométerre pedig csak 4,6-ot.

Jelentős anomália

Jelentős anomália: az elmúlt 30 napban Mosonmagyaróvár és környéke 53, Sopron és a Fertő-tó 35, a Rábaköz 35, Győr és a tőle délnyugatra eső földek 37, a vármegye keleti oldala 31 milliméterrel kapott több csapadékot, mint a júniusi átlag. Az országban nagy az aszály, az észak-Dunántúl és a keleti határ Ukrajnával és észak-Partiummal határos vidéke kivételével mindenütt óriási mínuszok voltak az elmúlt havi átlaghoz képest.

Számszerűsítve 40-50, olykor 60 milliméterrel is kevesebb esett, mint szokott.

A talaj nedvességtartalma is nagy területi különbségeket mutat: a Dunántúlon és a keleti határszélen vannak kifejezetten kedvezővé vált területek, míg főleg a középső országrészben kritikusan száraz a talaj. A térségben hullott bő csapadék hatására a talaj felső fél méteres rétege Sopronnál és Mosonmagyaróvárnál telítődött, Győrnél is csak 33 milliméter hiányzik. Ám ha egy méterig nézzük ezt az adatot, akkor a vármegyében még mindig kellene 60-100 milliméternyi csapadék.