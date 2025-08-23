augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Ezen a településen esett a legtöbb csapadék

Címkék#HungaroMet Nonprofit Zrt#Hegyeshalomban#ciklonközéppont#csapadék

Egy intenzívebb zivatarnak köszönhetően Hegyeshalomban esett a legtöbb csapadék pénteken. Egy ciklon vonult végig Magyarországon.

Kisalföld.hu

A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán számolt be arról, hogy pénteken áthaladt a ciklonközéppont Magyarországon. Mint írták: a Tisza-tó környékén volt megfigyelhető a lokális szélminimum, és arrafelé mérték a legalacsonyabb légnyomási értéket, vagyis ott van a ciklon középpontja.

ciklon
Hegyeshalomban mérték a legtöbb csapadékot. Ciklon vonult át Magyarországon.
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

"Egy nap leforgása alatt Hegyeshalomban mértük a legtöbb csapadékot, ahol 74 mm hullott le. Ehhez persze kellett egy intenzívebb zivatar is" – tették hozzá

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu