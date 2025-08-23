Időjárás
33 perce
Ezen a településen esett a legtöbb csapadék
Egy intenzívebb zivatarnak köszönhetően Hegyeshalomban esett a legtöbb csapadék pénteken. Egy ciklon vonult végig Magyarországon.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. közösségi oldalán számolt be arról, hogy pénteken áthaladt a ciklonközéppont Magyarországon. Mint írták: a Tisza-tó környékén volt megfigyelhető a lokális szélminimum, és arrafelé mérték a legalacsonyabb légnyomási értéket, vagyis ott van a ciklon középpontja.
"Egy nap leforgása alatt Hegyeshalomban mértük a legtöbb csapadékot, ahol 74 mm hullott le. Ehhez persze kellett egy intenzívebb zivatar is" – tették hozzá
