Így ért véget a kánikula

52 perce

Brutális jégeső verte el Farádot - Olvasónk videója, fotója

Szinte egész Győr-Moson-Sopronban tombolt a kánikula szombaton. A Rábaköz szívében, Farádon jégeső vetett véget a hőségnek.

Kisalföld.hu
Brutális jégeső verte el Farádot - Olvasónk videója, fotója

Jó centi nagyságú jégdarabok hullottak szombat délután Farádon. Fotó: Fehér Róbert

Fehér Róbert videója a nyári jégesőről

 

