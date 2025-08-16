Így ért véget a kánikula
Brutális jégeső verte el Farádot - Olvasónk videója, fotója
Szinte egész Győr-Moson-Sopronban tombolt a kánikula szombaton. A Rábaköz szívében, Farádon jégeső vetett véget a hőségnek.
Jó centi nagyságú jégdarabok hullottak szombat délután Farádon. Fotó: Fehér Róbert
Fehér Róbert videója a nyári jégesőről
