Perzselő forrósággal csap le ránk az augusztus

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország több pontján 40 fok közeli maximumokra kell számítani, a csapadék pedig szinte teljesen eltűnik. A száraz, forró levegő a 9–13. közötti időszakban rekordalacsony páratartalommal párosul, ami nemcsak a közérzetünket, hanem a természetet is megviseli. Az augusztusi időjárás tehát pokolinak látszik – írja a koponyeg.hu.

Augusztusi időjárás

Az idő péntektől kezdődően egy markáns hőhullámmal fordul át a nyár legforróbb időszakába. Az augusztusi időjárás előrejelzések szerint a hőmérséklet rohamosan emelkedik, és több térségben 38–40 Celsius-fok körüli maximumokat mérhetünk. A hőhullám nem csupán egy-két napig tart: a forróság 17–18-a környékéig velünk marad, és még az enyhülést követően is kánikulára számíthatunk. A 9–13. közötti időszak különösen extrémnek ígérkezik. Ezekben a napokban alig lesz felhő az égen, ami egyrészt tökéletes feltételeket teremt a nyaralni vágyóknak, másrészt viszont rendkívüli módon fokozza a hőterhelést.

Vasárnapra több megyére, köztük Győr-Moson-Sopronra is vészjelzést adtak ki.

A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.

Forrás: met.hu

A hőhullámot kísérő száraz levegő miatt augusztus első felében szinte teljesen elmarad a csapadék. Meteorológusok szerint a hónap első két hetében alig lesz mérhető eső, sőt, a 9–13. közötti időszakban nemcsak a csapadék hiányzik majd, hanem még a felhőzet is minimálisra csökken.