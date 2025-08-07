augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

48 perce

Perzselő forrósággal csap le ránk az augusztus

Címkék#maximum#csapadék#nap#ég#hőmérséklet

Az utolsó nyári hónap durva hőhullámmal csap le ránk. Mutatjuk az augusztusi időjárást.

Kisalföld.hu

A meteorológiai előrejelzések szerint az ország több pontján 40 fok közeli maximumokra kell számítani, a csapadék pedig szinte teljesen eltűnik. A száraz, forró levegő a 9–13. közötti időszakban rekordalacsony páratartalommal párosul, ami nemcsak a közérzetünket, hanem a természetet is megviseli. Az augusztusi időjárás tehát pokolinak látszik – írja a koponyeg.hu.

Mutatjuk az augusztusi időjárást.
Mutatjuk az augusztusi időjárást.
Fotó: Shutterstock

Augusztusi időjárás

Az idő péntektől kezdődően egy markáns hőhullámmal fordul át a nyár legforróbb időszakába. Az augusztusi időjárás előrejelzések szerint a hőmérséklet rohamosan emelkedik, és több térségben 38–40 Celsius-fok körüli maximumokat mérhetünk. A hőhullám nem csupán egy-két napig tart: a forróság 17–18-a környékéig velünk marad, és még az enyhülést követően is kánikulára számíthatunk. A 9–13. közötti időszak különösen extrémnek ígérkezik. Ezekben a napokban alig lesz felhő az égen, ami egyrészt tökéletes feltételeket teremt a nyaralni vágyóknak, másrészt viszont rendkívüli módon fokozza a hőterhelést.

Vasárnapra több megyére, köztük Győr-Moson-Sopronra is vészjelzést adtak ki.

A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat.
Forrás: met.hu

A hőhullámot kísérő száraz levegő miatt augusztus első felében szinte teljesen elmarad a csapadék. Meteorológusok szerint a hónap első két hetében alig lesz mérhető eső, sőt, a 9–13. közötti időszakban nemcsak a csapadék hiányzik majd, hanem még a felhőzet is minimálisra csökken.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu