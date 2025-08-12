augusztus 12., kedd

Ilyen időjárás várható augusztus 20-án

Programot tervez nemzeti ünnepünkön Erre figyeljen: augusztus 20 időjárása ilyen lehet az előrejelzések szerint.

A hét második felében újra kánikula lesz. De nézzünk előre, és tervezzük meg: milyen lesz az augusztus 20 ünnep időjárása? Kezdjük a közeli napokkal. Keddtől ismét egyre jobban melegszik a légkör. Emellett folytatódik a napos, száraz idő. A Köpönyeg szerint szerdán perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez. Csütörtökön országos forróság várható 35-38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal. Pénteken kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság. A Balaton vize idén már nem közelíti meg a 30 fokot, de hamar felmelegedhet, akár 24-27 fokos hőmérséklet is várható.

Augusztus 20 - nagy vihar az előrejelzések szerint nem várható.

Az valószínű, hogy a következő több, mint egy hétben - egy-két kósza zivatart leszámítva - nem érkezik számottevő csapadék. Így aztán augusztus 20-án, az ünnepen aligha esik. Ezért tovább nő a súlyosan aszályos területek nagysága. Az Alföld nagy részén lehet egy újabb mediterrán nyár, ami szárazsággal és több hőhullámmal érkezett. A nemzeti ünnepen a mostani nagy forróság után lejjebb mehet térségünkben a meleg. Kisalföldön a maximum 31 fok lesz, a minimum hajnalban 18, így nem várható nagy kánikula. Azt azonban a meteorológusok hozzáteszik, nyitott kérdés, hogy az egyelőre forró hőmérsékletű Földközi-tenger felett születik-e a tavalyihoz hasonló Borisz légörvény, ami aztán egycsapásra véget vethet a száraz nyárnak.

 

