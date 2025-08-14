Ismét begyűrűzött Győr-Moson-Sopronba az aszály, máshol sem fényes a helyzet

Az ország túlnyomó részén jóval kevesebb csapadék esett a sokéves átlagnál. A középső és keleti országrészbe többfelé csak 1-4 milliméter hullott a múlt hétig bezárólag. Győr-Moson-Sopron több esőt kapott augusztus elejéig, amire már nagyon szüksége volt a földeknek. Azonban az újabb aszályos időszak már a földeken kopogtat. Nemrégiben írtunk a meleg miatt kialakuló hőstressz hatásairól is.

Egyre rosszabb az aszályhelyzet. Forrás: Shutterstock

Durvul az aszályhelyzet a Kisalföldön

A met.hu oldalán olvasható időjárás-előrejelzés szerint a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, de nagy területi változékonyságot mutat. A középső talajréteg már nagyobb területen kritikusan száraz, a fél méternél mélyebb rétegben pedig országszerte igen kevés a nedvesség.

Vörösbe fordul az ország a súlyosbodó aszályhelyzet miatt. Forrás: met.hu

Az aszály területi kiterjedése a forróság miatt minden nap fokozódik.

Továbbra is napos, száraz, meleg időre van kilátás. A fokozott párolgás mellett a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekszik. Némi csapadék csak a hétvégén érkezhet.