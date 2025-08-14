augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nincs eső

6 órája

Ismét begyűrűzött Győr-Moson-Sopronba az aszály, máshol sem fényes a helyzet

Címkék#időjárás#Győr-Moson-Sopron#aszály

Sajnos a kiadós júliusi esőzések után ismét csapadékmentesre és forróra fordult az időjárás. Az aszály ismét felütötte fejét Győr-Moson-Sopronban is.

Kisalföld.hu

Az ország túlnyomó részén jóval kevesebb csapadék esett a sokéves átlagnál. A középső és keleti országrészbe többfelé csak 1-4 milliméter hullott a múlt hétig bezárólag. Győr-Moson-Sopron több esőt kapott augusztus elejéig, amire már nagyon szüksége volt a földeknek. Azonban az újabb aszályos időszak már a földeken kopogtat. Nemrégiben írtunk a meleg miatt kialakuló hőstressz hatásairól is.

aszály
Egyre rosszabb az aszályhelyzet. Forrás: Shutterstock

Durvul az aszályhelyzet a Kisalföldön

A met.hu oldalán olvasható időjárás-előrejelzés szerint a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma még kielégítő, de nagy területi változékonyságot mutat. A középső talajréteg már nagyobb területen kritikusan száraz, a fél méternél mélyebb rétegben pedig országszerte igen kevés a nedvesség.

Vörösbe fordul az ország a súlyosbodó aszályhelyzet miatt. Forrás: met.hu

Az aszály területi kiterjedése a forróság miatt minden nap fokozódik.

Továbbra is napos, száraz, meleg időre van kilátás. A fokozott párolgás mellett a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, a mezőgazdasági aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekszik. Némi csapadék csak a hétvégén érkezhet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu