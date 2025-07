Mutatjuk Sopront és környékét a nagy zuhé közben - videók

Nagy eső zúdult a városra és Sopron környékére, szombat délelőtt 10 és 11 óra között. Felvételeinken látható - Sopronkövesdről is kaptunk videót -, ahogy több milliméteres csapadék hullott le egyszerre és a csatorna is nehezen nyelte el a zivatar "nyomait". Kora délutánra picit csillapodott az időjárás, de továbbra is borús, esős idő van Sopron környékén.

Sopronkövesd, Kosztka Tamás videója a zivatarról

Sopron a szombat zivatar idején