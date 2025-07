Markáns hidegfront, mutatjuk milyen időjárás vár ránk szerdán

Északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, átmenetileg csökken is a felhőzet, majd kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródnak fölénk. A délnyugati, déli országrész a nap nagyobb részében felhős maradhat, ott eső, zápor is valószínű, míg északkeleten zivatarok is kialakulhatnak, sőt egy-egy heves zivatar sem kizárt. Estefelé nyugat, északnyugat felől újabb záporok, zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 23, 28 fok között alakul, az Alföldön azonban 29, 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél hűvösebb maradhat az idő –írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint északnyugat felől erősebben megnövekedhet a felhőzet. Szórványosan előfordulhat zivatar, vagy eső. Az északnyugati légmozgás továbbra is erős, helyenként viharos lehet. A maximumok 24 és 31 fok között valószínűek, a hőség több helyen megszűnik.