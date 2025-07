Jégeső és özönvíz csapott le Mosonmagyaróvárra - fotók, videó

Bár nem ért váratlanul a zivatar, a jégesőre nem számítottunk Mosonmagyaróváron.

Jégeső után félve néztük meg az udvaron álló autónkat

Fotó: Mészely Réka

Cseresznye nagyságú jégeső hullott Mosonmagyaróvárra

Óriási erővel érkeztek a szinte cseresznye nagyságú jégeső darabok, a mosoni városrészt erősebben érintette, az óvári városrészben csak kisebb mennyiségű jég okozott fejfájást. Megkönnyebbülten állapítottuk meg, hogy az autónk nagyjából túlélte a hirtelen jött és gyorsan távozó égi csapást.

A tűzoltókat eddig egy mosonmagyaróvári pince szivattyúzáshoz riasztották a heves eső miatt, de most újabb hullámra készülnek.

A hétvége első napján akár piros fokú riasztást kiadhatnak a Dunántúlon

Szombaton a kora reggeli, reggeli órákban az északi határszélen még előfordulhat néhol zivatar.

Napközben jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele, harmada lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti.

Szombaton az északnyugati részek kivételével 25-29 fok között, délkeleten 29 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet. Forrás: Met.hu

A késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek, legkevésbé északnyugaton. Először inkább a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb hullámban bárhol előfordulhatnak zivatarok az országban. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok az éjszakai órákban is kitarthatnak.

Figyelem! Az időjárási helyzettől függően akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás kiadása is indokolt lehet - közölte a Met.hu.