Már nem kell sokat várni a lehűlésre, mutatjuk a részleteket

Tikkasztó napok elé nézünk: újabb hőhullám veszi kezdetét hazánkban. Az időjárás napokon át extrém meleggel, perzselő napsütéssel és heves zivatarokkal teszi próbára a szervezetünket. – a legmelegebb napokon 38 fokos csúcshőmérséklet is várható.

Időjárási anomáliák: Győr-Moson-Sopronnak már nem kell sokáig várnia a hűvösre. Forrás: Kisalföld Archívum

Időjárási anomáliák: Győr-Moson-Sopronnak már nem kell sokáig várnia a hűvösre

Csütörtök hajnaltól a legmagasabb fokozatú hőségriasztás rendeltek el az ország egész területén. Ezzel együtt az is igaz, hogy fokozódik az országon belüli hőmérsékleti kontraszt. Egyre több hőzivatar jelenik meg, természetesen előbb a Dunántúlon, majd már keletebbre is. A legtöbb csapadék vasárnapra prognosztizálható, amikor már az Alföldön is mindenfelé jelentősen csökken a hőmérséklet. Győr-Moson-Sopron előbb kapja a hűvösebb időjárást, az előrejelzések szerint térségünkben már csütörtökön este 11 fokot zuhanhat a hőmérséklet, 34 fokról 23 fokra.

Forró napok helyett

Vasárnap azonban megérkezik a várt változás nem csak térségünkben, hanem az egész országban, írta a Köpönyeg.hu: nappal már csak 28 °C körüli csúcsok várhatóak a többnyire változó felhőzet mögött, záporok zárhatják le a forró napokat, és az északi szél is végre érezhetővé válik.