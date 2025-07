Mi már tudjuk, mikor jön az újabb veszedelmes hidegfront

Ma még kánikula vár ránk, pár nap múlva azonban ismét itt a lehűlés, a felhőszakadás. Lehet, hogy ugyanaz az időjárás vár ránk, mint múlt héten?

Néhány nap múlva ismét lehűl az időjárás. Forrás: pexels.com

Perzselő hőség nyitja a hetet – de már gyülekeznek a viharfelhők

A hét első felében még az igazi nyári arcát mutatja az időjárás: országszerte 30–34 fokos csúcshőmérsékletek jellemzik a nappalokat, sok lesz a napsütés, csak időnként jelennek meg gomolyfelhők az égen.

Az emberek tömegesen menekülnek a vízpartokra, árnyékba vagy légkondicionált helyekre, de már ekkor is érzékelhető lesz némi nyugtalanság a levegőben. A forró, párás idő és a hőingadozás ugyanis ideális táptalaja a zivataroknak. Már hétfő estétől előfordulhatnak záporok az ország egyes pontjain – ezért már ki is adták a figyelmeztetést–, de a látványosabb időjárási fordulat még csak ezután következik. Aki tehát szabadtéri programot tervez, még a hét elejére időzítse, mert nem sokáig marad ilyen kegyes az idő.

Megérkezik a hidegfront – és vele a lehűlés, viharok, felhőszakadások

Szerdától északnyugat felől érkezik egy markáns hidegfront, amely nemcsak friss levegőt, hanem intenzív csapadékot is magával hoz. A hőmérséklet hirtelen visszaesik: a korábbi kánikulát 22–27 fokos maximumok váltják fel, sőt egyes helyeken még ennél is hűvösebb lehet a tartósan borult, esős idő miatt. A legnagyobb meglepetést azonban a felhőszakadás-szerű esőzések tartogatják. Az előrejelzések szerint többfelé alakulhatnak ki heves zivatarok, amelyek rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékot zúdíthatnak le. A csapadékkal együtt viharos széllökések, jégeső, villámlás is előfordulhat. Ez a típusú időjárás már hatalmas gondokat is okozhat – csak úgy, mint múlt héten.

Bár a hét vége felé az idő kissé konszolidálódik, és újra több napsütésre lehet számítani, a kánikula csak fokozatosan tér vissza, és nem zárható ki, hogy helyenként a hétvégén is előfordulnak záporok, zivatarok. A felhőszakadások nyomai azonban valószínűleg még napokig érzékelhetők lesznek - írta a köpönyeg.hu.

