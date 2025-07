Hova tűnt a nyár? Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza

A friss időjárás előrejelzés szerint jövő hét elején több helyen lehet csapadék, akár felhőszakadás, később nem túl meleg, gomolyfelhős-napos idő várható néhol záporokkal, zivatarokkal - derül ki a HungaroMet Zrt. elemzéséből.

Időjárás előrejelzés július utolsó napjaira - Esernyő legen velünk, valószínűleg szükség lesz rá. Fotó: Kisalföld-archívum

Időjárás előrejelzés - Borongós indul az új hét is

Hétfőn a még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék: délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. A levegő hétfő délutánra 22 és 30 Celsius fok közé melegszik fel, a melegebb értékeket az Alföldön mérhetjük.

Kedden általában változóan, helyenként erősen felhős idő valószínű, és helyenként lehet zápor, esetleg zivatar. Az északias szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet kedd hajnalban 14, 19, délután 22, 27 Celsius fok között valószínű.

Szerdán sok napsütés várható gomolyfelhőkkel. Néhol záporeső előfordulhat. Többfelé kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. A minimum szerdán általában 14 és Celsius 19 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A maximum 23, 29 Celsius fok között várható.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés valószínű. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Csütörtök hajnalban 10, 17, délután 23, 28 Celsius fok várható.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható néhol záporral, esetleg zivatarral. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet. Péntek hajnalban 11, 18, délután 23, 29 Celsius fok valószínű.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható. Nyugat felől növekszik a csapadék esélye, de még alapvetően száraz lesz az idő. A nyugatias szél időnként megélénkülhet. A szombati minimum 11, 18, a maximum 24, 31 Celsius fok között alakul.