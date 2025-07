Ha szabadtéri programod van, ezt jobb ha tudod! - Mutatjuk milyen időjárás vár ránk hétvégén

Szombaton északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, ott csupán néhány órás, míg délkeleten még sok napsütés várható –írja a HungaroMet Nonproft Zrt. Mutatjuk cikkünkben a hétvégi időjárás legfontosabb részleteit.

Hétvégi időjárás: Marad a meleg és változékony idő, de érkeznek záporok, zivatarok, és viharos szél is.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Forrás: Shutterstock

Hétvégi időjárás: kánikula, szélrohamok

Mint ahogy az a HungaroMet Nonproft Zrt. időjárás előrejelzésében olvasható: szombaton délelőtt inkább csak északnyugaton fordulhat elő csapadék, majd délutántól délnyugat felől növekvő számosságban és akár ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar, a keleti országrészben heves zivatar is - lokálisan akár jelentős mennyiség is eshet, illetve néhol jégeső is előfordulhat -, de az ország délkeleti tájai még szárazon maradhatnak. Az olykor élénk északias szelet zivatarok környezetében erős, viharos, akár erősen viharos szélrohamok (> 90 km/h) kísérhetik. A csúcshőmérséklet 26 és 40 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket.

A koponyeg.hu előrejelzésben azt olvashatjuk: gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. ÉNy-on, Ny-on eső, máshol elszórt zápor, zivatar alakulhat ki. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. Egyelőre kitart a hőség: 30-33 fok körüli értékeket mérhetünk majd, de a tartósabban esős nyugati határszélen már jóval hűvösebb lehet.

A HungaroMet Nonproft Zrt. előrejelzése szerint vasárnap döntően felhős égre, a nyugati tájakon akár borult időre számíthatunk. Országszerte várható - akár ismétlődő jelleggel - eső, zápor, zivatar, sőt heves zivatar is kialakulhat a keleti tájakon, emellett több helyen eshet jelentős mennyiségű csapadék. A jellemzően északnyugati, északi szél többfelé megerősödik, de a zivatarok környékén viharos, erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 17, 23, délután általában 23 és 26 fok között valószínű, a tartósan csapadékos vidékeken ennél hűvösebb, míg keleten, délkeleten melegebb lesz.

A koponyeg.hu a hét utolsó napjára azt írja: hajnalban délnyugat felől kiterjedt csapadéktömb érkezhet, sokfelé okozva akár heves zivatarokat, felhőszakadást, jégesőt. Délután átmenetileg csökkenhet a felhőzet, de szórványosan újabb zápor, zivatar alakulhat ki. 25-26 fok köré esik vissza a hőmérséklet.