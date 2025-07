Durva zivatarok csaphatnak le hétfőn Győr-Moson-Sopronra, akár jégeső is jöhet

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, és elsősorban az északkeleti, keleti megyékben van esély elszórtan záporra, zivatarra, majd délután már a Dunántúl nyugati részein is eshet. A Dunántúlon és a Duna mentén nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél.