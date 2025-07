Győr-Moson-Sopron kapta a legtöbb csapadékot, az aszály lényegében elmúlt

Galler Jenő, Románd polgármestere is említette, három-négy éve egy nagy áradás elmosott náluk egy útszakaszt, amelyet a vis maior-keretből hoztak rendbe. Náluk egyetlen árok maradt hátra, a többit rendbe hozták, így felkészülten várhatják az esőzéseket. Tegyük hozzá, hogy a környék dimbes-dombos, a nagy csapadék a 82-es úton szokott keresztülfolyni, a vízátfolyások veszélye miatt 60-as sebességkorlátozó táblát is helyeztek ki oda, mert olyankor bizony nehéz haladni a főúton. Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. munkatársa alapunknak elmondta, hogy 2000-2500 hektár körül erdősítésük van a térségben, és a fiatal csemetéknek nagyon jól jött az elmúlt hetek esőzése, amely a kiszáradó patakokat is megtöltötte az erdőkben.

A térségben jórészt nincs aszály. Forrás. Met.hu