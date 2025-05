Változékony tavaszi időnk lesz pénteken

Hajnalban tovább szakadozik, többfelé csökken a felhőzet, de így is maradnak erősen felhős, borult tájak - legnagyobb eséllyel a nyugati és középső országrészben. A HungaroMet tájékoztatása szerint keleten is mindenütt megszűnik a csapadék. A legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, csak az északkeleti tájakon lehetnek élénk széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 4 és 9 fok között valószínű, de a kevésbé felhős és szélcsendes hidegre hajlamos helyeken 0 fok közelébe hűl le a levegő, néhol gyenge fagy is lehet. Délután erőteljes felhőképződés várható, a gomolyok jobban össze is állhatnak, így a nap első felében még több, majd délután már kevesebb napsütés valószínű. Az Alpokalja térségében akár egész nap borult maradhat az ég. Csapadék nem valószínű. A többfelé élénk északi, északkeleti szél északkeleten néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de a tartósan felhős nyugati határvidéken ennél hűvösebb is lehet.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.