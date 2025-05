Marad a borongós idő kedden

Hajnalban továbbra is erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. A HungaroMet tájékoztatása szerint az északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor és főként az éjszaka első felében a déli, délkeleti országrészbe még egy-egy zivatar is besodródhat. Az északi, északkeleti szél nagyrészt mérséklődik, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk maradhat, sőt utóbbi részen helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. Továbbá zivatarokhoz átmenetileg erős, viharos széllökés is társulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű. Délután marad az általában erősen felhős vagy borult idő, de főként keleten lehetnek átmeneti vékonyodások, szakadozások a felhőzetben. Délelőtt csökken, majd estétől ismét megnő a csapadék esélye. Ekkortól újra többfelé várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél olykor megélénkül, az északkeleti országrészben erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában 10 és 17, az Alföldön nagyrészt 18 és 21 fok között várható.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.