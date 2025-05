Mutatjuk, milyen idő lesz az érettségik hetében

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a délkeleti tájakon vékonyodások, kisebb szakadozások előfordulhatnak. Az eső délelőtt egyre kisebb területre korlátozódik, majd főként az ország déli felében több helyen záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyeket felhőszakadás is kísérhet. Az időjárás egyértelműen éles fordulatot vesz május első hetéhez képest. Az északi, északkeleti szelet élénk, elsősorban északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon olykor erős lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati, északi felében 11 és 18, délebbre 19 és 25 fok között várható.

Időjárás előrejelzés - Hűvösebbre fordul az idő május második hetében.

Időjárás előrejelzés keddtől vasárnapig

Keddre virradóra még többfelé, napközben egyre kevesebb helyen eshet az eső, legtovább az ország középső harmadán kell esőre számítani. Nagyrészt felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb szakadozásokkal. Az északias szelet továbbra is nagy területen kísérhetik élénk, északkeleten erős lökések. Hajnalban 7-12, délután 14-20 fok valószínű, nyugaton lesz a hűvösebb, a Dél-Alföldön a melegebb.

Szerda

Szerdán szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, néhol kisebb eső, futó zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szél helyenként élénk lesz. Hajnalban 3-11, délután 16-21 fok várható.

Csütörtök

Csütörtökön az ország délnyugati, nyugati felén inkább erősen felhős vagy borult, míg másutt közepesen felhős ég valószínű. Előbbi tájakon eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.