Hiába esett pár napig, Győr és környéke aszálytól szenved

Sopron kapta a legtöbb esőt az elmúlt két napban, 24 millimétert, a Fertő-tó környéke szintén részesült a jóból, 20-21 milliméterrel, és jutott csapadék Mosonmagyaróvárnak, Rajkának is, 16-18 milliméterrel. A hétvégi esők messze elkerülték Győrt és térségét, és ugyan hétfőn és kedd reggel kapott csapadékot, a megyeszékhelytől keletre továbbra is száraz a táj, Győr és környéke aszálytól szenved.

Forrás: met.hu

Győrben hullott csak 6 milliméter, de Nagyszentjános körül például alig egy milliméter nedvességet ihattak be a szomjas földek. A térképeken jól látszik, hogy az ország legaszályosabb részei továbbra is a Nagyalföld és a Kisalföld, évek óta. Győr és Komárom körül a talaj felső egy méteréből 78 milliméter nedvesség hiányzik, míg ugyanez Sopronnál csak 51 milliméter. A rekorder Békéscsaba és Szeged, ahol 100-123 milliméter hiányzik a földekből. A HungaroMet jelentése szerint a Szeged, Jászberény, Biharkeresztes és az országhatárok által határolt területen sokfelé egyáltalán nem volt eső, de az északi országrészben és a Dunántúlon is vannak helyek, amik kimaradtak a csapadékból, vagy csak néhány millimétert kaptak. Ugyanakkor a délnyugati, a középső és az északi országrészben nagyobb területen hullott 20 mm-t meghaladó mennyiség, a felhőszakadások által érintett foltokban pedig 40-50 mm-t is mértünk.

Száraz a talaj

Az áprilisi csapadékösszeg többnyire 20 és 50 mm között alakult hazánkban, de az Alföld délkeleti tájain 10 mm alatt alakult Az egyenlőtlen területi eloszlású csapadéknak megfelelően az elmúlt napokban nagyobb esővel érintett tájakon átnedvesedett a talaj felső 30-60 cm-es rétege, a mélyebb talajréteg pedig eleve jó vízellátottságú volt. Az Alföld, Kisalföld jelentős részén azonban tovább száradt a talaj, és a felső 20, néhol 30 cm-es réteg kritikusan száraz állapotba került. A nyári növényekre vonatkozóan ez utóbbi területeken egyre fokozódó aszály tapasztalható. Az őszi vetések mélyebbre nyúló, kiterjedtebb gyökérzetüknek köszönhetően országszerte megfelelő mennyiségű nedvességet találnak a talajban.