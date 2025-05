Borongós, szeles időnk lesz szerdán

Hajnalban továbbra is többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, a déli, délnyugati országrészben lehetnek átmeneti szakadozások a felhőzetben. A HungaroMet tájékoztatása szerint több helyen - nagyobb eséllyel a déli és a középső tájakon, valamint az Északi-középhegység tágabb térségében - várható eső, záporeső. Az északias szelet helyenként továbbra is élénk, északkeleten néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Délután főként a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszától keletre szakadozik a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap, másutt nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Időszakos eső, zápor - főként az ország északi felén és középső tájain - több helyen is előfordulhat. Ismét nagy területen lehetnek élénk, északkeleten olykor erős széllökések.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.