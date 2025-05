A 30 fokot is elérte a hőmérő, a Kisalföldet sem kímélte a májusi kánikula - videóval

Május második napján is folytatódott sok napsütés, kevés gomolyfelhő mellett a nyáriasan meleg idő - a csúcshőmérséklet a júniust idézte, néhol már közelítette is a 30 fokot. Éjszaka különösen a hegyekben haladta meg jócskán a sokévi átlagot a minimum - írták posztjukban. A lentebbi ábrán is látszik, hogy Győrben és Mosonmagyaróváron is hajszál híján 30 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála pénteken.

Közel volt a 30 fok pénteken, szombaton ennél is melegebb volt. Forrás: HungaroMet

Szombaton a 30 fokot is elérte a hőmérséklet

Már kora délután megérkezett az első befutó: Vasban, Gór településen haladta meg először a 30 fokot a hőmérséklet - írták újabb posztjukban.

Ilyen idő várható anyák napján