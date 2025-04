Változékony időnk lesz kedden

Hajnalban túlnyomóan borult lesz az ég. A HungaroMet tájékoztatása szerint az északi, északkeleti tájakon kisebb eső előfordulhat, emellett délnyugat felől egy kiterjedtebb csapadékzóna is érkezik, egyre többfelé elered az eső. A délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Reggel döntően borult idő várható, az összefüggő csapadékzóna tovább halad északkelet felé. Mögötte dél, délnyugat felől napközben valamelyest csökken a csapadékhajlam, felszakadozik a felhőzet, - főként a déli és a középső országrészben - hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Az esti órákig azonban még elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, majd délnyugat felől határozottan csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. Az északkeleti tájakon ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a naposabb déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.