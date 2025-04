Meg tudjuk jósolni milyen idő lesz 60 év múlva?

Még csak tavasz van ugyan, de szép lassan itt a nyár, és az elmúlt években megszokott egyre nagyobb, tikkasztó hőség. Ez sokak szerint évről évre csak rosszabb lesz, ami természetesen köszönhető a klímaváltozásnak, aminek következtében nagyobb a hőség és a szárazság Magyarországon is. Teljesen jogos a kérdés, hogy hová vezet ez, meddig folytatódik a felmelegedés, és mire lehet számítani évek múlva? Matthew Fitzpatrick, a Marylandi Egyetem ökológusa készített egy térképet, ami a világ szinte bármely településéről megmondja: milyen idő lesz ott 60 év múlva – írja a nuus.

Meg tudják már vajon mondani, milyen idő lesz például 60 év múlva?

Milyen idő lesz 60 év múlva?

A Marylandi Egyetem ökológusa az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) adatai alapján készítette el térképét. Ezen a térkép szinte bármely magyar település, sőt Budapest esetében kerületenként megmutatja, hogy 2080-ban, vagyis 60 év múlva mennyivel lesz melegebb az átlaghőmérséklet, mint most. Az oldalra fellépve csak be kell írnunk a település nevét, ahol élünk, az pedig megmutatja, hogy 60 év múlva milyen lesz ott a tél és a nyár, sőt mutat olyan várost is, ahol már most olyan a hőmérséklet, mint nálunk lesz később.