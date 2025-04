Kiadós esőzés – Zivatarokkal kezdődnek az ünnepek – Mutatjuk a részleteket

Reggelig a középső és a keleti tájakon kiterjedt, kiadós esőzés valószínű. Napközben délnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de zápor, zivatar elszórtan fordulhat elő délutánig. 15-22 fok várható délután –írja a koponyeg.hu.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzésében az olvasható: pénteken hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és többfelé, akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Estefelé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre.