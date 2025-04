Zivatarok mellett a jégeső is lecsaphat Győr-Moson-Sopronra

Zivatar alakulhat ki Győr-Moson-Sopronban. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat -írta a met.hu..

Záporok mellett jöhet jégeső is

Jégesővel érkezhet a zivatar

Csütörtökön átmenetileg csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, majd délnyugat felől erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Ezzel együtt délutántól nő a záporok, zivatarok előfordulási esélye és számossága, amelyek dél felől észak felé terjednek, és rendszerbe is szerveződhetnek. A déli, délkeleti szél napközben csaknem országszerte élénk, csütörtökön már több helyen erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 24 és 29 fok között várható.

A koponyeg.hu előrejelzése szerint akár 3 fok is lehet.

Pusztít a vihar és a tornádó

Többen meghaltak viharokban az Egyesült Államok középső részén, számos tornádó is pusztított.