Fehérbe borult a táj több településen, a Kisalföldet is fenyegeti a jégeső - videó

Jégeső hullott többek között Kardoskúton, Gerendáson és Csanádapácán is - írta a beol.hu. Erre számíthatunk szerdán Győr-Moson-Sopronban.

Jégeső hullott Magyarországon. Akár a Kisalföldön is potyoghat az égi áldás. Forrás: beol.hu

Zivatarok, jégeső veszélye miatt adtak ki citromsárga figyelmeztetést kedd éjszakára Békésre, s több településre meg is érkezett a jég, volt ahová nem is kis mennyiségben. A jégeső volt, ahol olyan intenzív volt, mintha fehér hó borította volna be a tájat.

Jégeső is lehet? Ilyen idő várható szerdán

Meleg idő várható a Kisalföldön szerdán, a gomolyfelhők a magasba törnek, és szórványosan alakulnak ki záporok, zivatarok. Az áramlás a felszín közelében, illetve a magasban is gyenge lesz, így a kialakuló cellák csak lassan mozdulnak el, emiatt kis területen, rövid idő alatt sok csapadék hullhat. Emellett egyes cellákat erős vagy viharos szél, apróbb szemű jég is kísérhet a Dunántúlon is - írta a HungaroMet közösségi oldalán.