Jön a meleg - Mutatjuk, milyen nyár vár ránk 2025-ben

Többször várhatóak intenzív hőhullámok

Mivel a nyári időszak az átlagnál melegebb lesz és többször várhatóak intenzív hőhullámok, várhatóan az ipari és lakossági energiafogyasztás is jelentősen növekedni fog. A klímaváltozási trendeknek megfelelően a hűtési foknapok száma május és október között tovább emelkedik. Magyarország villamosenergia-ellátása ugyanakkor jelenleg stabil, amit nemcsak a nukleáris, fosszilis és megújuló források kiegyensúlyozott aránya biztosít, hanem az is, hogy 2025 áprilisára az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége elérte a 4442 MW-ot. Ezen felül 2733 MW-nyi háztartási méretű napelemes rendszer is működik az országban – ezekre különösen érdemes figyelni, hiszen gyorsan növekvő részét képezik a hazai energiatermelésnek. Az elmúlt években megtapasztalt szélsőségek és a közeljövőben várható folyamatok miatt továbbra is kulcsfontosságú lesz a vízgazdálkodás és az energiaellátás rugalmasságának biztosítása, azaz a klímaváltozással szembeni alkalmazkodási stratégiák további megvalósítása. Megjegyzés: a szezonális előrejelzés bizonytalansága magas a globális cirkulációs folyamatok miatt, különösen a csapadék esetében.