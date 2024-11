A szerdai havazás nyertese az Arlberg térsége és a Magas Tauern volt, jó 30 cm hó esett Arlberg magasabb hegyeiben (Lech, Zürs, St Anton), hasonló mennyiségek jöttek le a Magas-Tauernben is (37 cm Kaprunban) - írta a sielok.hu.

A csütörtöktől péntekre érkező hóesés különösen Ausztria nyugati végét érintette, a Bregenzi-erdőben helyenként fél méter körüli friss hó esett. A havazásnak köszönhetően kinyitott többek közt Bödele síterepe is, egyelőre csak a hétvégére.

Az elmúlt napokban a keleti végvárakat is elérte a tél, szépen fehéredett a Schneeberg és Semmering térsége is, ugyanakkor Karintia nagy része a nagyobb havazásból kimaradt, az erre a térségre előrejelzett havazás gócpontja délebbre alakult ki, olyannyira, hogy pénteken az Isztrián is havazott.

Térjünk vissza Ausztriára; szombatra újabb hóesés érte el Tirolt, Salzburgot, továbbá Felső-Ausztria és Stájerország nagy részét. Tekintélyes friss hó esett a salzburgi síterepen, a reggeli adatok szerint 35 cm Bad Gasteinben (2000 m), 32 cm Kaprunban (3000 m), 22 cm Obertauernben (2000 m), 24 cm Hochkönigen (Aberg, 1900 m). 15-20 cm közti mennyiségek jöttek össze Katschbergen, Zell am See-ben és Loferen. A szomszédos Stájerországban is hóesésnek lehettek szemtanúi, Tauplitzon 20 cm friss hó esett.

Januári értékeket mutatnak az adatok, - 13 C fokig süllyedt a hőmérő higanyszála a karintiai Weitensfelden (705 m) és csaknem a -11 C fokot sikerült elérni a szintén karintiai Völkermarktnak (466 m). Ilyen adatok mellett nem csoda, hogy szinte az összes osztrák síterepen intenzíven zajlik a hógyártás, az alacsonyabb (2000 méter alatti) síterepnek erre még egy napjuk van, vasárnap délután érkező erőteljes enyhülés a gleccserekre hajtja a mínuszokat.