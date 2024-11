Idestova 38 éve írok, szerkesztek megyei napilapokat, és nem volt olyan esztendő ez idő alatt, hogy legalább egyszer, de inkább többször ne esett volna hó, és mégis mindig rácsodálkoztunk. Mi, újságírók, és az olvasók is. Az újságírók főként azért, mert az olvasók erről olvasni akarnak.

Mivel ezen a szélességi körön – ma még legalábbis – a hóesés természetesnek számít, gondolhatnánk, hogy azért ez mégsem akkora szenzáció, de amióta az internetnek köszönhetően hajszálpontosan tudjuk, melyik cikket hányan olvasták, azt látjuk, hogy nagyon is keresett téma. Ehhez az olvasottsághoz persze nagymértékben hozzájárul, hogy akár már 4–5 centis latyakos hó is komoly káoszt tud okozni az utakon és a síneken egyaránt, közlekedni pedig mindenki akar, és azt is tudni szeretné, milyen fennakadásokra számíthat.

Mert fennakadások voltak, vannak és szerintem lesznek is, minden modern technikai vívmány ellenére. Anélkül, hogy mentegetni szeretném a hóeltakarításra szakosodott és minden tél előtt büszkén „felkészültünk” jelentéseket adó cégeket, tény, hogy ötcentis havat nem lehet hóekékkel elkotorni, a sínekre dőlő fákat sem lehet előre kiszámítani. Azzal meg pláne nem lehet mit kezdeni, amikor a személyautó-vezetők nyári abroncsokkal ugyanúgy szeretnének haladni a hóesésben, mint nyáron, ugyanúgy nyomják a gázpedált és ugyanúgy nem tartják be a követési távolságot, majd amikor összecsúsznak az előttük haladóval vagy nekiütköznek a szalagkorlátnak, a havat, vagy még inkább a közútkezelőket szidják.

Most szólok: amíg a klímaváltozás végleg el nem törli, addig minden télen lesz hó nálunk, és ahogy elnézem, ez továbbra is szenzáció lesz.