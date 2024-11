Véget ér a hosszú ideje tartó ködös, anticiklonos időjárás, a héten már ciklonok és hozzájuk kapcsolódó frontok hoznak változékony, gyakran szeles és csapadékos időjárást. Az első kiadósabb mennyiség szerdán érkezik. Ez nagyrészt még eső lesz, de a hullámzó hidegfront hátoldalán bezúduló fagyos légtömeg a Dunántúlon átfedésbe kerülhet a csapadékkal, így elsősorban ott havas eső, havazás válthatja fel az esőt, megmaradó hó viszont inkább csak a hegycsúcsokon lehet - írja előrejelzésében az idokep.hu. Ha térségünkben még szánkózni nem is lehet majd, azért - remélhetőleg - elmondhatjuk, hogy idén november közepén érkezett meg az első hó.

A Hungaromet Zrt. valószínűségi előrejelzése szerint pénteken érkezik nagyobb mennyiségű csapadék Győrbe a héten. Jó eséllyel ezzel érkezik az idei első hó is.

Forrás: HungaroMet

Megvan az időpont, hogy mikor érkezhet a Dunántúlra az idei első hó

Az ország három településén már láthattak havat ebben az évben. November 10-én Dunaújvárosban, Debrecenben és Tiszafüreden kaptak ízelítőt a téli hangulatból.

Hangsúlyozzák, hogy a ciklon bizonytalan mozgása miatt a modellek még sok eltérést mutatnak, ám jó eséllyel pénteken már az ország jelentős hányadán jó eséllyel lehullhat az első hó, ekkor már síkvidéken is. Mint írják, több modellfutás is azzal számol, hogy a ciklon középpontja nagyjából a déli és keleti határ mentén fog átvonulni. Ha ez a forgatókönyv valósul meg, akkor országszerte kiadósabb havazásban lehet részünk, amibe viszont délen, délkeleten havas eső, eső is keveredhet.