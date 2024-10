Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig:

Nyugat felől elszórtan alakul ki záporeső a megnövekvő felhőzetből. Emellett többórás napsütés is várható megerősödik a délnyugati szél - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Szerda reggelig nagyrészt a keleti harmadban még csak magasszintű felhőzet lehet felettünk. Keleten is beborul az ég, és ott is elered az eső. Eközben már délelőttől délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, kisüt a nap, viszont gomolyfelhők képződnek, amelyekből hátoldali záporok fordulhatnak elő, kis eséllyel egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Ismét többfelé lesz élénk, helyenként erős a déli, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 19 és 25 fok között valószínű, keleten a front érkezése előtt állhat be a maximum, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz.