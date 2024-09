Péntektől vasárnapig az Alpok lábánál, az északnyugati országrészben, illetve a Dunántúli-középhegység lábánál is többször kialakulhat lejtővihar - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták, a Boris ciklonhoz a kiadós csapadék mellett az ország nyugati felében többfelé erősen viharos szél is fog társulni a hétvégén.

A beáramló hideg levegő és a ciklonban kialakuló igen nagy légnyomáskülönbség keltette szelet egyes helyeken még tovább fogja fokozni az úgynevezett lejtővihar jelensége.

A lejtővihar a hegyek széliránnyal ellentétes oldalán kialakuló szélerősödés, amikor a levegő a hegygerincen átbukva egy nagyon keskeny csatornába szorul a felszín közelében, emiatt pedig áramlása tovább gyorsul.

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. / Facebook

Megjegyezték: a középpontjával az Alföldön elhelyezkedő erős ciklonok különösen kedveznek a dunántúli hegyek lábánál a jelenség kialakulásához.

Kiemelték: péntektől vasárnapig várhatóan az Alpok lábánál, az északnyugati országrészben, illetve a Dunántúli-középhegység lábánál is többször ki fog alakulni lejtővihar, ami különösen a Balaton felett eredményezhet akár többször is óránkénti 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökéseket.

Ciklon és hidegfrontja vonul ma át az ország fölött

A péntek reggel kiadott előrejelzésük szerint, a keleti tájakon is beborul az ég, és ott is elered az eső, így összességében országszerte kell csapadékra számítani. Keleten helyenként az ég is megdörrenhet. Délután azonban délnyugat felől szűnni kezd a csapadék.

A Dunántúlon az északnyugati szél lesz többfelé is erős, illetve északnyugaton viharos, a Dunától keletre azonban még a délkeleti, déli szél erősödhet meg.

A csúcshőmérséklet tág határok között alakul. Amíg a Dunántúlon csak 9 és 17 fok között alakulnak a maximumok, az Alpokalján lesz a leghidegebb, addig a Dunától keletre még 18 és 28 fok közötti legmagasabb hőmérséklet valószínű, de a hidegfront érkeztével délutántól ott is gyorsan csökken a hőmérséklet.