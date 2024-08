Szerdán folytatódik a nyaralóidő sok napsütéssel. Esetleg elvétve lehet frissítő csapadék. Az ország nagy részén forróság lesz 35 fok körüli maximumokkal - írja a koponyeg.hu.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. jelentése szerint, szerdán az északkeleti harmadot kivéve helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Szerdán a keleti, délkeleti szél élénkülhet meg helyenként, zivatarokat erős, viharos széllökés is kísérheti.

Marad a hőség a következő napokban is, csak lokális záporok, zivatarok nyújthatnak átmeneti felfrissülést - derül ki a HungaroMet Zrt. kedd délutáni videójából.

Európába dél felől érkezik a forró, szubtrópusi eredetű levegő és ez a hőkupola tartósan itt marad a térségünkben, vagyis folytatódik a forróság a következő napokban is.

A kontinens legnagyobb részén 30 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet, de dél-Európában nem ritkák a 35 feletti értékek, helyenként a 40 fokot is eléri, illetve kevéssel meghaladja a csúcsérték. A forró levegő eljut a magasabb földrajzi szélességekre is, emiatt a következő napokban Skandinávia déli részén is jelentősen emelkedik a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint a következő napokban is megmarad az átlagosnál jóval melegebb idő, a kontinensen Közép-Európában és a Kárpát-medencében lesz a legmelegebb.

Az előrejelzések szerint a hosszú hétvégén érkezhet olyan hidegfront, ami enyhülést hozhat.

A HungaroMet Zrt. szerdára a legmagasabb, piros figyelmeztetést adta ki Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, a két vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat. Csütörtökön már Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben alakulhat 29 Celsius-fok felett a napi középhőmérséklet. Pénteken pedig már az ország déli és középső részein is 29 Celsius-fok felett alakulhat a középhőmérséklet: piros figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat Baranya, Tolna, Fejér, Bács-Kiskun, Pest, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyében.