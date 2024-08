Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Csütörtökön is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhők kíséretében, de átmenetileg lehetnek felhősebb időszakok is. Csapadék szerda késő estig csak kevés helyen fordulhat elő. Csütörtök délután már az ország keleti felében is lehet zápor, zivatar, majd nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. A légmozgás ma többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csütörtökön az északnyugatira forduló szelet helyenként élénk, a Dunántúlon egy-egy erős lökés is kísérheti.

Hajnalra többnyire 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 29 és 35 fok között alakul.