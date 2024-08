Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Csak fátyolfelhők szűrik a forró augusztusi napsütést. Nem lesz eső. Délutántól északnyugatira fordul és megerősödik az északnyugati szél - írta a koponyeg.hu előrejelzésében.

A hétvége további részében is napos időre van kilátás fátyol-, illetve vasárnap főleg a Dunántúlon gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható, legfeljebb vasárnap késő délután, este az északnyugati határra, Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Vasárnap már a Dunántúl más részein is egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugatira forduló szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 32 és 37 fok között alakul, de a déli tájakon helyenként ennél egy-két fokkal nagyobb forróság is lehet.