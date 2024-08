Egy járókelőt víztömegek ragadtak magukkal és szorítottak be egy parkoló busz alá Döbling városrészben, a nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Másokat liftekből, illetve aluljáróban rekedt autókból kellett kimenteni.

Szombaton Bécs határában négyzetméterenként 110 liter csapadék esett, ami nyári rekordérték a 152 éve készített feljegyzések történetében. A mindenkori csúcsértéket 1885 májusában mérték négyzetméterenként 139 literrel.

Eső mellett jégeső is hullott az osztrák fővárosban, amelynek nyugati és északi részét sújtotta különösen az ítéletidő. Utcák, pincék és sínek kerültek víz alá, késlekedésekkel járó komoly fennakadások voltak a vasúti és a légi közlekedésben is - írja az MTI.