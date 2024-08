Az óceáni légáramlatok ha gyengébb formában is, de elérték az ország északnyugati régióját, és mintegy időről időre kiöblítették az itt rekedt afrikai levegőt, csökkentve 3–4 fokkal a hőmérsékletet, majd újra délnyugativá változott az áramlás. – Szélsőséges értékek ugyan nem voltak, de folyamatosan melegebb volt annál, mint ami várható volt, és azért dőltek meg a rekordok – összegzett Berecz Péter. A magunk mögött hagyott hónap forróságáról beszédes adat, hogy Likócson, amikor nem csökkent 20 fok alá a hőmérséklet, 10 ilyen nap volt, Győr-Nádorvárosban pedig 17. A júliusi forró napok száma Győrben 6, a hőségnapok száma 15, nyári nap 9, vagyis egyetlen nap volt, amikor a hőmérséklet nem érte el a 25 fokot. A júliusi minimum átlaga 19,6 fok volt, ezzel az első helyre került 2015 után. Érdekesség, hogy Likócson betonba és földbe is helyezett el a HungaroMet szondákat: a betonban lévő mindig jóval magasabb értékeket mutat, nagyon lassan hűl ki, például a reggeli ellenőrzésnél még mindig 29 fokot mutat, de olykor 55 fokra is felforrósodik – érdemes tehát zöldíteni a környezetet. Esténként a föld már hűvösebb, mint a levegő, miközben a beton még ontja magából a hőt.

Berecz Péter adatai hűen tükrözik a július forróságát és szárazságát Győrben és a vármegye többi részén egyaránt. Fotó: Molcsányi Máté

Sopronban sem volt hűvös júliusban: trópusi éjszaka 9, forró nap egy, hőségnap 14 nyári nap adatott. Összesen négy nap volt, amikor a hőmérséklet nem érte el a 25 fokot. A nyári hónapok közül a legcsapadékosabb a július az elmúlt harminc év (1990–2010) alapján, átlagosan 63,4 milliméter csapadék esik. Ez az adat idén Győrben 13,6 milliméter volt, vagyis az átlagos töredéke, alig 21 százaléka. Győr-Likócson még kevesebb eső hullott idén, csak öt milliméter. A legtöbb csapadékot 1960-ban kapta Győr, 154,3 millimétert, a legkevesebbet pedig 1995-ben, 2,9 millimétert. Júliusban Sopronban esett a legtöbb eső, 25,6 milliméter, Mosonmagyaróváron 12,7, Győr-Belvárosban 13,6, Győr-Likócson 5 millimétert mértek. Tegyük hozzá, hogy 2024. július középhőmérséklete a HungaroMet Zrt. mérései alapján országos átlagban 24,53 Celsius-fok volt, ami 3 fokkal haladja meg az 1991–2020-as átlagot, és ezzel a legmelegebb július lett 1901 óta. A tartós forróság mellett nagyon száraz is volt a július, ami országos átlagban a 7. legszárazabb a XX. század eleje óta. Az idei július országos átlaga mindössze 0,01 fokkal maradt el a XX. század eleje óta legmelegebb hónap, az 1992. augusztus középhőmérsékletétől. A 2024. július átlaghőmérséklete az ország déli felén többnyire meghaladta, míg az északi, északnyugati vármegyékben általában elmaradt az 1992. augusztusi havi közép- értéktől.