Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig:

A sok napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarja, elszórtan lehet frissítő csapadék. Az északias szél élénk marad. 34-40 fokos országos hőség lesz - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Forrás: koponyeg.hu

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett szerdán napközben is sok napsütés várható. Záporokra, zivatarokra több helyen és több hullámban számíthatunk. Az intenzívebb cellákat viharos szél, jégeső, illetve felhőszakadás is kísérheti, néhol heves zivatar sem zárható ki. A lengedező déli, délkeleti szél egyre nagyobb területen északira fordul, főként a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán nagyrészt 30 és 37 fok között várható.