Pénteken általában napos időre számíthatunk, helyenként időszakosan erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, estétől pedig nyugat felől felhősödés kezdődik. Záporok, zivatarok csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a délnyugati, nyugati tájakon fordulhatnak elő. Az északi, északkeleti szelet több helyen kísérik élénk, néhol erős lökések, zivatarok idején viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 Celsius-fok között alakul.

Szombaton délelőtt inkább csak a Dunántúlon, később a középső tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, és többnyire közepesen vagy erősen felhős idő valószínű. Reggel a Nyugat-Dunántúlon, később keletebbre is várható zápor, zivatar, nyugaton néhol eső is. Az északkeleti, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 16 és 22 Celsius-fok között lesz, a hidegre hajlamos helyeken valószínű ennél pár fokkal hidegebb. A csúcshőmérséklet többnyire 28 és 34 Celsius-fok között várható, de a tartósabban felhős, csapadékos nyugati tájakon 25-27 fok lehet.

Vasárnap többnyire napos idő valószínű, de a keleti tájakon erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, elsősorban ott fordulhat elő zápor, zivatar. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21, délután 29 és 35 Celsius-fok között várható.