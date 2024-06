Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig

Éjszaka derült lesz az ég, azonban a délnyugati, déli tájakon több lehet a felhő, hajnalban ott már nő a zápor, zivatar előfordulási esélye is. Kedden is még általában sokat fog sütni a nap a fátyol- és gomolyfelhők mellett, utóbbiak képződése főleg késő délutántól válik egyre erőteljesebbé, ezzel együtt záporok, zivatarok is egyre nagyobb számban valószínűek, melyek délről észak felé vonulnak.

Legkésőbb és legkisebb eséllyel északkeleten lehet csapadék. Az északkeleti, keleti szél főleg napközben lesz élénk. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között várható, ennél hidegebb az Északi-középhegység hidegre hajlamos, szélvédett helyein lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között valószínű.