Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig:

A sok napsütés után délután elszórtan fordul elő zápor, vagy zivatar a gomolyfelhőkből. Gyenge marad a légmozgás - írta előrjelzésében a koponyeg.hu

Továbbra is erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Pénteken a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon már napközben is kevesebb helyen valószínű csapadék az ország többi részéhez képest. Este már keletebbre is csökken a csapadékhajlam.

A zivatarokat leszámítva többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.