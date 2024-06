Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig

Éjszaka a záporos csapadékgócok lecsengenek, a gomolyfelhők feloszlanak, a legtöbb helyen kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmeneti ködfoltok is képződhetnek. Hétfőn is napos időre számíthatunk többnyire kevés gomolyfelhővel, ezek egy része a Dunántúlon magasabbra törhet, de arrafelé is inkább csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar.

Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, legfeljebb zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 32 fok között alakul.